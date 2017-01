Die ganze Welt des Sehens

Wir leben und arbeiten im Westallgäu, einer Teilregion des Allgäus und bestehend aus großen Teilen des Landkreises Lindau im Südwesten des Regierungsbezirks Schwaben in Bayern und aus Teilen des Landkreises Ravensburg im Südosten von Baden-Württemberg.

Das Westallgäu erstreckt sich nördlich unter anderem bis zu den Städten Leutkirch im Allgäu, Wangen im Allgäu und Isny im Allgäu. Im Osten grenzt das Westallgäu an den Landkreis Oberallgäu, und im Süden an das österreichische Bundesland Vorarlberg. Im Südwesten grenzt das Westallgäu an den Bodensee mit der Stadt Lindau. Im Nordosten grenzt das Westallgäu an den Landkreis Unterallgäu und im Nordwesten an den Landkreis Biberach.

Das Westallgäu ist die sonnenreichste Region Deutschlands. Und das ist gut – für uns und unsere Magazine.

2004 erhielten wir den Medienpreis des BVA (für das Magazin Augenlicht) VisionCare

und 2015 den Medienpreis der DOC (hier: Susanne Wolters).